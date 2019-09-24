حبس عاطلين لحيازتهما 106 قطع حشيش بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطلين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين، هم: "عاصم. م"، و"أحمد. ف"، عاطلين، واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهما للمضبوطات بغرض ترويجها والكسب غير المشروع منها، وأقروا بحيازتهما على 106 قطع حشيش قبل ترويجهما بدائرة القسم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 600 جنيه من متحصلات تجارتهما وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وحرر المحضر اللازم رقم "5839" وتولت النيابة التحقيقات.