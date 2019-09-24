القبض على المتهمين بالتعدى على جارهم بالأسلحة البيضاء بالنهضة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين بالتعدي على جارهم بالسلاح الأبيض لخلافات نشبت بينهم بمنطقة النهضة بسبب الجيرة.



وكانت قد شهدت منطقة النهضة مشاجرة كبيرة، قام خلالها 3 عاطلين بالتعدي علي جارهم بالضرب والسحل بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام ثاني يفيد بقيام كلا من "محمود. م"، و"إيهاب. م"، و"رمضان. ع" عاطلين، بالتعدي بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء على "عاطف. م" بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.