إحباط تهريب هواتف محمولة وأدوية بشرية وساعات يد بجمارك سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 5 محاولات تهرب جمركى لكمية من الهواتف المحمولة والأدوية البشرية والساعات، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



وبناءً على مذكرة اشتباه مشتركة مقدمة من إدارة تفتيش الركاب وإدارة البحث الجنائى باعتزام الراكب "م. ص. ل" القادم على الباخرة أمانة من ميناء ضبا السعودى تهريب بضائع أجنبية داخل السيارة قيادته والمحملة بأمتعة الركاب القادمين من الكويت.



وتم تشكيل لجنة مشتركة لتفتيش السيارة، فتبين وجود 22 هاتف محمول ماركة سامسونج نوت 10، و22 هاتف محمول ماركة آيفون 6، و50 شيشة إلكترونية مخفاة داخل سيارته ومعلقة بالمناديل داخل علبة مناديل ورقيه ضمن الأمتعة الشخصية.



كما تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بـ4 ركاب مصريين قادمين من الكويت والسعودية.



وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 248 ساعة يد ماركات متنوعة مناشئ مختلفة، و39 دستة بودرة Summer Cake و17 جهاز بلاي استيشن و180 كيلو بن وكمية من الأدوية البشرية مخبأة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب.



وتم الضبط بمعرفة ناصر فارس وأحمد شاكر وسيد عز الدين وأسامة علي ومحمد ربيع وعز الدين بإدارة الحركة، وعزت نادي ومكرم الورداني وأسامة هويدي وسامح عبدالعزيز أمن جمركى، ومحمد عبد المنعم وعطية عبد المجيد وعلاء الشمندي مشرفي الصالة، تحت إشراف محمود أبودوح الجلالي مدير إدارة الركاب بجمارك سفاجا.



وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و446 ألفا و331 جنيها.



وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.