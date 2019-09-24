تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح خطة "الفوضى"

بث الإعلامي عمرو أديب، تسجيل صوتي للإخواني الهارب هاني صبري، يكشف خطة الإخوان الجديدة لنشر الفوضى.



ووجه "صبري" في التسجيل تعليمات للشباب والفتيات، بالبحث عن أي شخص غير مؤيد لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتصوير معه مقطع فيديو لمدة دقيقة أو دقيقتين، وإرسال الفيديو لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لإظهار حالة من الرفض الشعبي لحكم الرئيس السيسي.



واستبق هاني نتائج التسجيلات، قائلًا: "أنا متأكد، الرافضين 85% من الشعب"، ظهر عليه الارتباك وهو يحاول الإيضاح من أين أتى بهذه النسبة لكنه فشل في إيجاد مصدر لها، لأنها محض أمنياته.



وشدد "صبري"، في الفيديو على نزول الفتيات للتصوير، قائلًا:"شدوا حيلكوا يا بنات، وانزلوا وصوروا"، وهو ما عقب عليه أديب:"بتصدر لنا الستات ليه؟ فين الرجالة؟ طبعا عشان ترجع تعيد حكاية ست البنات".