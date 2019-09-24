الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

"السيسي قائد عظيم".. أبرز تصريحات ترامب عن مصر والرئيس في قمة الأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي
طباعة
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ترامب إن الرئيس السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، وأن علاقات الولايات المتحدة بمصر أصبحت الآن أقوى من ذي قبل.
وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، وأنه تحدث مع الرئيس السيسي في كثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.

ترامب: السيسي زعيم حقيقي
أكد ترامب أن لمصر مكانة خاصة، مشيدا بعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي".
وأعرب الرئيس الأمريكى عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى لاقتها زوجته فى مصر، حيث زارت الأهرامات والمناطق الأثرية مبديا شكره على حسن الاستقبال، ومؤكدا أنه "لا يمكن نسيانها".

ترامب يعلق على المظاهرات في مصر
تعليقا على ما أثير حول وجود مظاهرات في مصر، قال "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع"

ترامب: الفوضى كانت تعم مصر قبل السيسى
أشار ترامب إلى أن الفوضى كانت تعم مصر قبل عهد السيسي، لكنها لم تعد موجودة بعد قدومه، واصفا الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ "القائد العظيم"، وأنه نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة". مؤكدا إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.

المنطقة العربية على رأس المباحثات
أوضح الرئيس الأمريكي إلى أنه سيناقش الوضع في ليبيا مع الرئيس السيسي خلال اجتماعات الأمم المتحدة.
وأضاف: «نشيد بحكمة السيسي في التعامل مع الخيار العسكري كحل أخير في الخليج»، مؤكدا أنه لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

هكذا هزم المصريون دعوات الجماعة الإرهابية للتظاهر

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

منذ ساعة و 21 دقيقة

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح خطة "الفوضى"

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

8 نصائح للحماية من "عدوى بداية الدراسة"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

تقنية التعرف على الوجهة أحدث اختراعات الصين في مترو

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

ورش فنية عن الثوب السيناوي بثقافة شرم الشيخ (صور)

‎ثقافة جنوب سيناء تناقش "مكافحة الفساد" برأس سدر

"أهمية القراءة والتعليم" بثقافة القاهرة

وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يتابعان تدريبات "ابدأ حلمك"

صفحتنا ع الفيس بوك