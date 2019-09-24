"السيسي قائد عظيم".. أبرز تصريحات ترامب عن مصر والرئيس في قمة الأمم المتحدة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد ترامب إن الرئيس السيسي حقق شيئا مذهلا في وقت قصير، وأن علاقات الولايات المتحدة بمصر أصبحت الآن أقوى من ذي قبل. وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات تجارية كبيرة مع مصر، وأنه تحدث مع الرئيس السيسي في كثير من الأوقات وفي أماكن عديدة قبل ذلك.



ترامب: السيسي زعيم حقيقي

أكد ترامب أن لمصر مكانة خاصة، مشيدا بعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفا الرئيس السيسي بأنه "زعيم حقيقي".

وأعرب الرئيس الأمريكى عن سعادته بحفاوة الاستقبال التى لاقتها زوجته فى مصر، حيث زارت الأهرامات والمناطق الأثرية مبديا شكره على حسن الاستقبال، ومؤكدا أنه "لا يمكن نسيانها".





ترامب يعلق على المظاهرات في مصر تعليقا على ما أثير حول وجود مظاهرات في مصر، قال "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع"



ترامب: الفوضى كانت تعم مصر قبل السيسى

أشار ترامب إلى أن الفوضى كانت تعم مصر قبل عهد السيسي، لكنها لم تعد موجودة بعد قدومه، واصفا الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ "القائد العظيم"، وأنه نجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة". مؤكدا إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.





المنطقة العربية على رأس المباحثات