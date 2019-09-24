بعد فوزه بجائزة الأفضل فى العالم.. 6 معلومات لا تعرفها عن ميسى

حصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، لاعب برشلونة الإسباني، جائزة "The Best" التي تمنحها "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن ميسي، على النحو التالي:



1- ولد ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني 24 يونيو 1987.



2- هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب حاليًا مع نادي برشلونة الإسباني و‌المنتخب الأرجنتيني، ويلعب كمهاجم وكجناح.



3- يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، بل وحتى يُصنّف أنه من بين الأفضل تاريخيًا.



4- رُشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية، وأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وهو بسن 20 و21، وفاز بهما بسن 22.



5- على الرغم من نجاحاته مع برشلونة، تعرض ميسي للكثير من الضغوط بسبب عجزه عن مساعدة المنتخب الوطني الأرجنتيني في الفوز بلقبٍ رئيسي.



6- قاد ميسي منتخب الأرجنتين لنهائي كأس العالم عام 2014، وأطلق عليه لقب لاعب البطولة، ومع ذلك خسر فريقه أمام ألمانيا.