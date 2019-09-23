القصة الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:59 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
في مفاجأة مدوية، خرج الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة يرد على أكاذيب المقاول محمد علي حول بناء استراحة المعمورة بتكلفة 255 مليون، من أجل رفاهيته.
وقال أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدولة بدأت في 2010 ببناء خرسانات حول استراحة المعمورة، بسبب ازدحام المنطقة، وارتفاع العمارات حولها، لكنها توقفت بعد ثورة 25 يناير في 2011.
وأوضح أديب أن الاستراحة كانت مكشوفة وخطر جدًا، وكان هناك إخباريات في 2015 أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء مطلوب اغتياله، من أجهزة مخابرات وجماعات إرهابية، وبالفعل تعرض لأربعة محاولات اغتيال".
ولفت إلى أنه كان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم رصد الرئيس في منطقة المعمورة ومحاولة اغتياله، وبالفعل تم إطلاق نار، واستشهد ضابطًا، لذا ارتأت الدولة أن يتم استكمال بناء الخرسانات.
الشقة المستخدمة في رصد استراحة المعمورةعرض أديب، تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس في استراحة المعمورة، حيث عرض فيديو من داخل الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة، وكذلك الكاميرا المستخدمة في المراقبة، والمثبتة في شقة بالدور السابع بعمارة أبوعمو طريق الطبية المعمورة البلد.
وقال "أديب"، إن جميع الأدلة تم تحريزها ومثبتة في القضية 132 /218 جنايات عسكرية شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يرفض الكلام عن هذا الأمر، لكن طالما الناس تريد أن تعرف الحقيقة، فهذه هي الحقيقة".
وأضاف: "كان بيبقى حاطط الكاميرا، وبيتصل بتركيا، عشان يأكد لهم إنه قادر يرصد الهدف".
اعترافات المتورطين في محاولة الاغتيال بالمعمورة
عرض أديب، فيديو لاعترافات الإرهابيين الذين تم ضبطهم في الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة الرئاسية، تجهيزّا لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال أحمد محمد إمام نجم، عضو لواء الثورة الإخواني، إنه انضم للإخوان بعد ثورة يناير، وبعد عزل مرسي نزل المظاهرات، وفي 2017 انضم للواء الثورة، أخذ دورات إعداد على السلاح الآلي ورصد الأهداف، ثم تم تكليفه بشقة في المعمورة استلم 2 كاميرا تصوير لرصد استراحة الرئاسة.
وأضاف أنه كان يتابع تقارير الرصد مع مسؤول الحركة عمار، الذي بلغه أن الرئيس يتردد على المكان بطائرة خاصة، وفي موعد وصوله سينضم إليه واحد من التنظيم معه بندقية قناصة.
وقال محمود قبلان، عضو لواء الثورة، في اعتراقه، إنه انضم لتنظيم القاعدة وحصل على دورات عسكرية، اشترك في عمليات عسكرية ضد النظام السوري، ثم عاد مصر شارك في عمليات ضد الجيش والشرطة، وحل على دورات عسكرية في أمن الاتصالات وطرق الرصد.
وأضاف قبلان:"استخدمنا سلاح قناصة لاستهداف رئيس الجمهورية خلال وجوده في الاستراحة.
وقال أحمد محمد إمام نجم، عضو لواء الثورة الإخواني، إنه انضم للإخوان بعد ثورة يناير، وبعد عزل مرسي نزل المظاهرات، وفي 2017 انضم للواء الثورة، أخذ دورات إعداد على السلاح الآلي ورصد الأهداف، ثم تم تكليفه بشقة في المعمورة استلم 2 كاميرا تصوير لرصد استراحة الرئاسة.
وأضاف أنه كان يتابع تقارير الرصد مع مسؤول الحركة عمار، الذي بلغه أن الرئيس يتردد على المكان بطائرة خاصة، وفي موعد وصوله سينضم إليه واحد من التنظيم معه بندقية قناصة.
وقال محمود قبلان، عضو لواء الثورة، في اعتراقه، إنه انضم لتنظيم القاعدة وحصل على دورات عسكرية، اشترك في عمليات عسكرية ضد النظام السوري، ثم عاد مصر شارك في عمليات ضد الجيش والشرطة، وحل على دورات عسكرية في أمن الاتصالات وطرق الرصد.
وأضاف قبلان:"استخدمنا سلاح قناصة لاستهداف رئيس الجمهورية خلال وجوده في الاستراحة.
هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استراحة الرئاسة بالمعمورة، قالوا في اعترافاتهم، إن شخص ما في الداخل كان يبلغهم التحركات.
ووجه "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، سؤالًا للمقاول محمد علي، قائلًا: "أنت كنت شغال في أنهو مشروع يا محمد يا علي؟، وأردف:"جايز ميكنش محمد علي، مش عايز أظلمه"، في تلميح منه لتورط المقاول الأجير في التخابر.