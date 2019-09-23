القصة الكاملة لمحاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

في مفاجأة مدوية، خرج الإعلامي عمرو أديب، لأول مرة يرد على أكاذيب المقاول محمد علي حول بناء استراحة المعمورة بتكلفة 255 مليون، من أجل رفاهيته.





وقال أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدولة بدأت في 2010 ببناء خرسانات حول استراحة المعمورة، بسبب ازدحام المنطقة، وارتفاع العمارات حولها، لكنها توقفت بعد ثورة 25 يناير في 2011.





وأوضح أديب أن الاستراحة كانت مكشوفة وخطر جدًا، وكان هناك إخباريات في 2015 أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء مطلوب اغتياله، من أجهزة مخابرات وجماعات إرهابية، وبالفعل تعرض لأربعة محاولات اغتيال".





ولفت إلى أنه كان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم رصد الرئيس في منطقة المعمورة ومحاولة اغتياله، وبالفعل تم إطلاق نار، واستشهد ضابطًا، لذا ارتأت الدولة أن يتم استكمال بناء الخرسانات.







