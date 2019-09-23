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الثقافة

ورش فنية عن الثوب السيناوي بثقافة شرم الشيخ (صور)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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ضمن فعاليات ورش الفنون التشكيلية والحرف البيئية والتراث السيناوى التى أقيمت تحت عنوان "الثوب السيناوى" بمدن أبورديس وطور سيناء وشرم الشيخ، واصلت اليوم من بيت ثقافة أبورديس فعاليات ورشة "الثوب السيناوى" تدريب حنان عيد، والتى تستمر حتى الأحد المقبل بالتعاون بين مديرية الثقافة بجنوب سيناء والإدارة المركزية للشئون الفنية.

واصلت فعاليات الورشة اليوم الشرح العملي لبعض الغرز المستخدمة منها غرزة السراجة وهى من أبسط وأسهل الغرز المعروفة فى فن التطريز، بالإضافة لشرح طريقة غرزة الحشو ورجل الغراب، وكان المحور الاساسي لورشة اليوم تعلم طريقة استخدام غرزة الموتيف وهي المعروفة بغرزة الثوب السيناوي. 

عقد بيت ثقافة رأس سدر بالمعهد الأزهرى بالمدينة، محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "توعية المجتمع بذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاها أيمن محمود بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن أهمية توعية أفراد المجتمع بذوي الإحتياجات الخاصة، موضحًا أن الإعاقات الأكثر إنتشارًا هي الإعاقة العقلية والسمعية والبصرية والجسدية وإضطراب التوحد، متطرقًا لأسباب حدوث الإعاقات وخاصة الأسباب الوراثية، وموضحًا أساليب الوقاية وأهمية التدخل المبكر لمنع الإعاقة.

نظم قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة الزهور الإعدادية جلسة مناقشة لكتاب "مصر والنيل" تأليف مختار السويفى، أدار ها مدير قصر الطور، دارت حول أهمية نهر النيل ونسبة مصر من ماء النيل وطرق المحافظة على المياه وترشيدها، موضحًا أن الانتماء للوطن فعل وليس قول وشعار ثم تناول الفترة التاريخية للملك رمسيس الأكبر حيث استقر الفراعنة على ضفاف النيل للاستفادة من خيرات النيل.

أعقبها من مدرسة الزهور الإبتدائية ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "رسم وتلوين"، بمشاركة عدد من تلاميذ المدرسة، تضمنت رسم لوحات فنية ذات موضوعات مختلفة، باستخدام الألوان الخشب والشمع والفلوماستر وورق الكانسون، وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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