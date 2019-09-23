هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استراحة الرئاسة بالمعمورة، قالوا في اعترافاتهم، إن شخص ما في الداخل كان يبلغهم التحركات.



ووجه "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، سؤالًا للمقاول محمد علي، قائلًا: "أنت كنت شغال في أنهو مشروع يا محمد يا علي؟، وأردف:"جايز ميكنش محمد علي، مش عايز أظلمه"، في تلميح منه لتورط المقاول الأجير في التخابر.