‎ثقافة جنوب سيناء تناقش "مكافحة الفساد" برأس سدر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد بيت ثقافة رأس سدر محاضرة تثقيفية بعنوان "مكافحة الفساد".



المحاضرة ألقاها "إبراهيم الشاعر" بالتربية والتعليم، بحضور عدد من رواد الموقع، تحدث خلالها عن الفساد من حيث المعنى الحقيقي والمفهوم، موضحًا أنواع الفساد، ومؤكدًا أن قضية الفساد هى القضية الرئيسية على مستوى العالم وخاصة الدول النامية، مبينا أن هناك هيئات بالدولة كهيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير في مكافحة الفساد، متطرقًا لكيفية مكافحة الفرد والأسرة والمجتمع للفساد.



كما نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوم الفك والتركيب بمشاركة عدد من رواد الموقع بهدف تنمية المهارات الإدراكية للنشئ، بينما أعد بيت ثقافة دهب جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع واختيار كل طفل ما يناسبه من قصص وكتب بهدف تعزيز القيم الإيجابية وتنمية المهارات الإدراكية للأطفال.



كما عقد بيت ثقافة أبو زنيمة بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "جسم الإنسان" ألقاها محمد طلبة معلم أول بالتربية والتعليم بأبوزنيمة، بحضور عدد من تلاميذ المدرسة، تحدث خلالها عن مكونات جسم الإنسان وأهمية المحافظة على الصحة العامة للجسم.