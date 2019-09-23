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سياسي

"مستقبل وطن" يواصل فعاليات حملة "أنتِ عظيمة" بقنا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:35 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبإشراف أمين المرأة بالأمانة المركزية النائبة رشا رمضان  فعاليات حملة "أنتِ عظيمة"، حيث تم انعقاد المؤتمر الثاني لمبادرة "أنت عظيمة"بقاعة كليوباترا بمركز قوص جنوب محافظة قنا بحضور محمود أحمد علي مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمركز قوص وعزت يوسف مدير إدارة الشئون الاجتماعية بقوص ومحمود غلاب أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بقوص وأعضاء هيئة مكتب المركز و500 سيدة وفتاة.

وقال الدكتور عباس منصور أمين حزب مستقبل وطن بقنا، أن القيادة السياسية والحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمرأة علي كافة الأصعدة لكونها أحد ركائز ودعائم الدولة المصرية مؤكدا على أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تحتاج منا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تسعى لإسقاط الدولة وإجهاض عملية التنمية الشاملة.

ومن جانبها، قالت النائبة سحر صدقي أمينة المرأة بالمحافظة إن المؤتمر تناول المحاور الثلاث لمبادرة "أنتِ عظيمة بتعليمك، بتنظيمك، بعملك" مؤكدة على أن التعليم جزء ومحور أساسي في المبادرة من خلال العمل على محو أمية المرأة وفيما يتعلق بالمحور الثاني وهو التنظيم أن المرأة لا بد أن تعمل على تنظيم أسرتها من أجل المساهمة في الحد من الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر في الماضي والحاضر وتهدد الأمن القومي المصري.

وأضافت أن المحور الثالث يتعلق بعمل المرأة، حيث ستعمل أمانة المرأة على دعم ومساعدة المرأة في إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مما سيساهم في رفع مستوى المرأة اقتصاديًا مشيرة إلي أنه قد تم تجهيز 5 فصول لمحو الأمية بمركز قوص سيتم افتتاحها  فور توقيع رئيس الحزب مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.

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