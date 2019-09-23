اعترافات الإرهابيين المكلفين بمراقبة استراحة المعمورة لاغتيال السيسي (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، فيديو لاعترافات الإرهابيين الذين تم ضبطهم في الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة الرئاسية، تجهيزّا لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال أحمد محمد إمام نجم، عضو لواء الثورة الإخواني، إنه انضم للإخوان بعد ثورة يناير، وبعد عزل مرسي نزل المظاهرات، وفي 2017 انضم للواء الثورة، أخذ دورات إعداد على السلاح الآلي ورصد الأهداف، ثم تم تكليفه بشقة في المعمورة استلم 2 كاميرا تصوير لرصد استراحة الرئاسة.



وأضاف أنه كان يتابع تقارير الرصد مع مسؤول الحركة عمار، الذي بلغه أن الرئيس يتردد على المكان بطائرة خاصة، وفي موعد وصوله سينضم إليه واحد من التنظيم معه بندقية قناصة.



وقال محمود قبلان، عضو لواء الثورة، في اعتراقه، إنه انضم لتنظيم القاعدة وحصل على دورات عسكرية، اشترك في عمليات عسكرية ضد النظام السوري، ثم عاد مصر شارك في عمليات ضد الجيش والشرطة، وحل على دورات عسكرية في أمن الاتصالات وطرق الرصد.



وأضاف قبلان:"استخدمنا سلاح قناصة لاستهداف رئيس الجمهورية خلال وجوده في الاستراحة".