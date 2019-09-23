"أهمية القراءة والتعليم" بثقافة القاهرة

عقد بيت ثقافة نادي الطيران بالتجمع بفرع ثقافة القاهرة ورشة حكي عن أهمية التعليم تم من خلالها مناقشة طرق تعليم الأطفال وتثقيفهم وإعدادهم لممارسة حياتهم العملية وتربيتهم على أهمية القراءة، وذلك ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية مهارات وقدرات الأطفال وتشجيعهم على القراءة، بالإضافة إلى معرض كتب عن تعلم الكمبيوتر.



وأقام بيت ثقافة دار الإشارة ورشة حكى عن "الدرفيل الشجاع" الذي كان يعيش على الشاطىء ويشاهد الأطفال يلعبون وكان يراقبهم ويتمنى أن يلعب معهم وفى يوم من الأيام كانوا يركبون المركب فغرقت وإذا الدرفيل يرفعه على ظهره، وعاد الأطفال إلى منزلهم وأصبحوا أصدقاء الدرفيل، ونتعلم منه الشجاعة وحسن التصرف.



وأعد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة نجيب الريحانى جدارية فى دار التثقيف الفكري لليوم الخامس، كما نفّذ بيت ثقافة نادي الهليوليدو ورشة حكي عن "انتشار الإسلام في الجزيرة العربية" تناولت بداية الإسلام وكيف انتشر في الجزيرة العربية مع ورشة رسم حر، وأقام قصر ثقافة المطرية معرض منتجات ورش الفنون التشكيلية، كما أعّدت مكتبة الأسرة بألماظة مجلة حائط للأطفال بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.