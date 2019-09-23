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شيرين تبكي في حفل السعودية وتوجه رسالة مؤثرة لمصر (فيديو)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:29 م
الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب
سناء إسماعيل
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وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة عن حب الوطن خلال إحيائها حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وقالت شيرين خلال الحفل: "يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بيه، لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه يعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة".

وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، مؤكدًا أنه عيد للمصريين أيضًا والذين لم ينسوا وقفة السعودية مع مصر في أزمتها".

وأضاف: "اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وينصر أهل السعودية ودايما في تقدم".

وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: "اللي ملوش كبير بيشيروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه".

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