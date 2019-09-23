شيرين تبكي في حفل السعودية وتوجه رسالة مؤثرة لمصر (فيديو)
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:29 م
سناء إسماعيلطباعة
وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة خاصة عن حب الوطن خلال إحيائها حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وقالت شيرين خلال الحفل: "يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بيه، لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه يعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة".
وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، مؤكدًا أنه عيد للمصريين أيضًا والذين لم ينسوا وقفة السعودية مع مصر في أزمتها".
وأضاف: "اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وينصر أهل السعودية ودايما في تقدم".
وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: "اللي ملوش كبير بيشيروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه".
وقالت شيرين خلال الحفل: "يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بيه، لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه يعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة".
وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وخص بالذكر الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، مؤكدًا أنه عيد للمصريين أيضًا والذين لم ينسوا وقفة السعودية مع مصر في أزمتها".
وأضاف: "اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وينصر أهل السعودية ودايما في تقدم".
وأضافت شيرين عبدالوهاب باكية: "اللي ملوش كبير بيشيروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه".
#شيرين تبكي على المسرح وتستعين بزوجها لتوجيه رسالة حُب لمصر والسعودية#اليوم_الوطني_السعودي#همة_حتى_القمة #شيرين_في_جدة#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/rx4LbNZX6C— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 23, 2019