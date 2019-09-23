أبناء الجالية المصرية يستقبلون السيسي بالهتافات في نيويورك (فيديو)

نظم المئات من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال خروجه من مقر إقامة لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعبر أبناء الجالية المصرية في نيويورك عن فرحتهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية، ومرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم له وتأييدهم الكامل في رسالة تم توجيهها إلى العالم.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى نيويورك؛ لرئاسة وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، غدا الثلاثاء.