وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم يتابعان تدريبات "ابدأ حلمك"

تابعت وزيرة الثقافة ومحافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، تدريبات ورشة "ابدأ حلمك" المجانية الهادفة إلى إعداد وتدريب الموهوبين على مختلف ألوان فنون المسرح بقصر ثقافة الفيوم، كما شهدا عرض طقوس الإشارات والتحولات للفرقة المسرحية التابعة للقصر وحصلت على عدة جوائز وشهادات تميز من الدورة ١٢ للمهرجان القومى للمسرح المصرى.



يذكر أن عرض طقوس الإشارات والتحولات بطولة بطولة محمود عبدالمعطي، جيهان رجب، محمد طرفاية، حسام خالد، مصطفى محمد، أسامة الغمري، دينا السواح، إضاءة محمد الغمري، موسيقى وألحان محمد شحاتة، وديكور وملابس شيماء عبدالعزيز.