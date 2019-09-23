تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

بدأت السلطات التحقيق الاتحادية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقا جنائيا مع شركة صناعة السجائر الإلكترونية "جول لابس"، في إطار تشديد الملاحقة القانونية للشركة الأمريكية الصاعدة، في ظل تزايد الأدلة على المخاطر الصحية لهذه السجائر.



وقالت المصادر إن التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء العامة لمقاطعة شمال كاليفورنيا مازال في مراحله الأولى، وأنه لم يتم الكشف عن محور هذا التحقيق.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسؤولي ولاية كاليفورنيا والحكومة الاتحادية يشددون ضغوطهم على الشركة لاتهامها بالمسؤولية عن انتشار تدخين السجائر الإلكترونية بين المراهقين، حيث تجري هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية والادعاء العام في عدة ولايات تحقيقات في أساليب التسويق التي استخدمتها الشركة.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامها فرض حظر على بيع أشهر نكهات السجائر الإلكترونية وحظرنشر إعلانات تستهدف جذب المراهقين إليها، وقصر بيعها للبالغين فقط.



وتحقق هيئة التجارة الاتحادية فيما إذا كانت الشركة استغلت الشخصيات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أساليب التسويق لجذب المراهقين إلى هذه السجائر، في حين يحقق إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية فيما أذا كانت الشركة تبيع زيت يحتوي على كميات أعلى من النيكوتين عند إعادة ملء السجائر.