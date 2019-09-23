ختام الأنشطة الصيفية بثقافة الوادي الجديد (صور)

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة احتفالية متنوعة بمناسبة ختام الأنشطة الصيفية تضمنت فقرات شعر لمواهب قصر الطفل منها العزف المنفرد لمحمد وليد والغناء عبد الرحمن خالد، وفقرة استعراضات لفرقة الطفل للفنون الشعبية تدريب الفنان عيد مسلم منها "افرحى يا سلمى، من خطوة لخطوة"، كما قدم عرض تنورة لأطفال ذوى القدرات خاصة، بجانب مسرح عرائس عن "الصداقة".



قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية "رقصة الخزام"، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى من تدريب على السيد، وذلك على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الخارجة.



قدم بيت ثقافة الراشدة ورشة رسم وتلوين للرواد، كما أصدرت مكتبة شرق بولاق مجلة حائط عن الفلاح المصرى، وأقام بيت ثقافة الجديدة ورشة تدريبية على أعمال الحرفة البيئية وعملية خرط الميداليات والسبح.