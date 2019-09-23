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الثقافة

ورش فنية وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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أقيمت مجموعة من الورش الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، حيث نظم بيت ثقافة مطاي ورشة فنية عن الرسوم الزخرفية بمدرسة الثانوية الفنية بنات، وذلك مع الفنانة هبة أحمد وتدريب الطلاب على كيفية تنفيذ عمل فنى متكامل الجوانب الجمالية وتوزيع الألوان عليه، وضمن الورش الفنية المتنوعة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال نظم بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية أعمال حرة من رسوم الأطفال وذلك مع براعم حضانة جنات بأبوجرج وتهدف إلى تدريب الأطفال على أنواع الرسم والتلوين باستخدام الألوان الخشب، وذلك احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد.

نظم قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان "يعنى أيه كلمة وطن" حاضرها الدكتور بهاء الدين زكريا تناول فيها أن مصر هى مهد العالم وبها عاش العديد من الأنبياء وذكرت فى القرآن فى العديد من المواضع وما هو واجبنا نحو وطننا الحبيب، كما نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية بعنوان "شقائق الرجال شركاء البناء" وذلك بمركز تعليم الكبار بالعدوة، حاضرتها سلوى محمد أبو العلا مسئولة المرأة بمركز تعليم الكبار، تحدثت عن مشاركة المرأة للرجل في جميع مجالات الحياة فهى أم وأخت وزوجة وهى تمثل النصف الآخر فى بناء المجتمعات الإنسانية ولها دور بارز ومهم لا يمكن الاستغناء عنه وفى العصر الحديث زادت أهمية المرأة لوطنها واستحقت التكريم من الجميع، وقدمت مكتبة أبوان الثقافية محاضرة وورشة تدريب عملي لإنشاء حساب على الفيسبوك مع جمال أحمد جمال، وذلك بنادى تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة.

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