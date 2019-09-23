سقوط صاروخين قرب سفارة أمريكا بالعراق

سقط صاروخين، مساء اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وسط انطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأميركية حيث تتواجد في المنطقة الخضراء.



فيما أوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان مساء اليوم، أن قذيفتي هاون سقطت الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد، دون وقوع أية إصابات أو خسائر وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



وتستهدف الجماعات المسلحة من وقت لآخر المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد حيث تتواجد مقرات الحكومة وإقامة المسؤولين والعديد من السفارات الأجنبية لدى العراق.



وتعرضت مقار تابعة للجماعات المسلحة مؤخرا إلى قصف من قبل طيران مجهول أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف هذه الجماعات.