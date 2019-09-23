أديب يعرض كاميرا مستخدمة لمراقبة استراحة المعمورة لاغتيال السيسي

وأضاف: "كان بيبقى حاطط الكاميرا، وبيتصل بتركيا، عشان يأكد لهم إنه قادر يرصد الهدف".





عرض الإعلامي عمرو أديب، الكاميرا المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمثبتة في شقة بالدور السابع بعمارة أبوعمو طريق الطبية المعمورة البلد.وقال "أديب"، إن جميع الأدلة تم تحريزها ومثبتة في القضية 132 218 جنايات عسكرية شرق القاهرة، مشيرًا إلى أن الرئيس كان يرفض الكلام عن هذا الأمر، لكن طالما الناس تريد أن تعرف الحقيقة، فهذه هي الحقيقة".