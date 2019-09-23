مسؤولة باكستانية: إسلام أباد والرياض تتمتعان بروابط ثنائية قوية

أكدت مساعدة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس عاشق أعوان، اليوم الإثنين، أن باكستان والمملكة العربية السعودية تتمتعان بروابط قوية مترسخة على أسس الدين والتاريخ والثقافة.



وهنأت المسئولة الباكستانية - في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.. مُعربة عن ثقتها في أن التعاون المثالي والصداقة بين البلدين الشقيقين سينمو بمرور الوقت.



