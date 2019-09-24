الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كل ما تريد معرفته عن خدمات البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين
طباعة
أعلنت محافظة الجيزة عن تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لها ليواكب التطور التكنولوجي ويساعد المواطنين في معرفة المزيد عن محافظتهم، وكذلك تقديم الشكاوى عن أي تجاوزات بجانب الخدمات التي تقدمها المحافظة من خلال الأحياء والمديريات.

وفيما يلي ننشر كافة التفاصيل والأسئلة المثارة حول أهمية البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة:

س: ماذا تعني البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، وما الهدف من إنشائها؟
تلعب البوابة دورًآ هامًا في إبراز الأحداث الجارية على أرض المحافظة في شتي المجالات والقطاعات، حيث يتم نشر جميع البيانات الخاصة بالقضايا العاجلة التي تهم المواطن بصفة يومية، وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لتعميق الاتصال بين الحكومة والمواطن بالتفاعل المباشر بين المحافظة وكياناتها المختلفة، والهدف منها إعلام المواطن بما يجري على أرض المحافظة عن طريق نشر أخبار المحافظة يوميًا أولًا بأول.

س: ما هي الخدمات والمعلومات التي يوفرها موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، وكيف يمكن استخدامها؟
يوفر موقع البوابة الخدمات التي تقدمها محافظة الجيزة بكافة أحيائها ومراكزها المختلفة وما يتبع لها من مديريات وهيئات حكومية من خلال شبكة الإنترنت، ويمكنك بسهولة وبسرعة الانتقال بين صفحات البوابة معرفة أخبار المحافظة والخدمة التي تريدها من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء والمراكز والمدن ومعرفة الأوراق المطلوبة منك أو الإجراءات التي تقوم بها لتحقيق هذه الخدمة، مما يسهل على المستخدم (مواطن، شركة، مستثمر، إلخ) الوصول إلى الخدمة المرغوبة.

ومن الخدمات التي يتم تقديمها على الصفحة (مواعيد الامتحانات- نتائج الامتحانات- التنويه عن جميع المناسبات الاجتماعية والوطنية- حملات تطعيم الأطفال- الإعلانات الخاصة بالمحافظة مثل الإعلان عن توافر قطع أراضي للجبانات- فتح باب حجز الجبانات- أسماء الفائزين في قرعة الجبانات- الوظائف التي ترد من مديرية التنظيم والإداره مثل تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه- نتيجه تعيين نسبه 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة- ملتقى التوظيف والذي تقوم الشركات الخاصة من خلاله بعرض الوظائف المتاحة لديها وتتيح للمتقدم التعرف على هذه الشركات ونوعية فرص العمل المتاحة والمناسبه له- الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها بفاعلية وبأسرع الطرق الممكنة وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخاصة بمجلس الوزراء).

س: من المستفيدين من خدمات البوابة الإلكترونية؟
جميع المواطنين، ومتخذي القرار بصفة عامة، ومواطني الجيزة بصفة خاصة، كما أنها تخاطب المستثمرين المصريين والعرب من خلال صفحة الاستثمار وشباب الخريجيين من خلال ملتقى التوظيف والسائحين، وذلك من خلال صفحة السياحة.

س: كيف يمكنني الاستفاده من موقع البوابة الإلكترونية ؟
يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالحي أو المركز، ويمكن من خلالها طبع الاستماره الخاصة بالخدمة المطلوبة، ومنها ما يلي:
- استخراج الرخص بجميع أنواعها والأوارق المطلوبه للتقدم للحصول على الرخصة المطلوة.

- التعرف على الأماكن السياحية الموجودة بالمحافظة، وكيفية الوصول إليها.

- معرفة الأماكن المتاحة للاستثمار.

- ملتقى التوظيف والذي يقام على أرض محافظة الجيزة، ويكون وسيلة تواصل بين شباب الخريجين والشركات الخاصة لمعرفه فرص العمل المتاحة والمناسبة حسب كل تخصص.

- وضع لينكات للروابط المختلفة، والتي تسهل على المواطن الدخول عليها بدلًا من البحث المطول على الإنترنت.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

منذ حوالي 8 ساعات

هل تورط محمد علي في محاولة اغتيال السيسي بالمعمورة؟

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لهنا الزاهد

منذ حوالي 4 ساعات

مدراء الشركات الأمريكية: السيسى نموذجًا ناجحًا يجب أن يحتذى به العالم

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

أيام زمان

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

الصحة

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

8 نصائح للحماية من "عدوى بداية الدراسة"

الرئيس نيوز

عمرو أديب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال السيسي في استراحة الرئاسة بالمعمورة

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

منوعات

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

تقنية التعرف على الوجهة أحدث اختراعات الصين في مترو

كشكول

أولياء أمور "التحرير الرسمية لغات": "مفيش مدرس ماث ولاباقة"

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

المتينى: الجامعات الأهلية صمام الأمان للتعليم الجامعى بمصر

اليوم.. انطلاق ورشة أساسيات المكان السينمائى بمركز الحضارة

الليلة.. "هنا القاهرة" احتفالية بذكرى ميلاد سيد حجاب

كتاب "يافا والمنهج النبوى فى المواساة".. جديد الدار العربية

صفحتنا ع الفيس بوك