كل ما تريد معرفته عن خدمات البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لها ليواكب التطور التكنولوجي ويساعد المواطنين في معرفة المزيد عن محافظتهم، وكذلك تقديم الشكاوى عن أي تجاوزات بجانب الخدمات التي تقدمها المحافظة من خلال الأحياء والمديريات.



وفيما يلي ننشر كافة التفاصيل والأسئلة المثارة حول أهمية البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة:



س: ماذا تعني البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، وما الهدف من إنشائها؟

تلعب البوابة دورًآ هامًا في إبراز الأحداث الجارية على أرض المحافظة في شتي المجالات والقطاعات، حيث يتم نشر جميع البيانات الخاصة بالقضايا العاجلة التي تهم المواطن بصفة يومية، وكذا رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن لتعميق الاتصال بين الحكومة والمواطن بالتفاعل المباشر بين المحافظة وكياناتها المختلفة، والهدف منها إعلام المواطن بما يجري على أرض المحافظة عن طريق نشر أخبار المحافظة يوميًا أولًا بأول.



س: ما هي الخدمات والمعلومات التي يوفرها موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، وكيف يمكن استخدامها؟

يوفر موقع البوابة الخدمات التي تقدمها محافظة الجيزة بكافة أحيائها ومراكزها المختلفة وما يتبع لها من مديريات وهيئات حكومية من خلال شبكة الإنترنت، ويمكنك بسهولة وبسرعة الانتقال بين صفحات البوابة معرفة أخبار المحافظة والخدمة التي تريدها من خلال المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء والمراكز والمدن ومعرفة الأوراق المطلوبة منك أو الإجراءات التي تقوم بها لتحقيق هذه الخدمة، مما يسهل على المستخدم (مواطن، شركة، مستثمر، إلخ) الوصول إلى الخدمة المرغوبة.



ومن الخدمات التي يتم تقديمها على الصفحة (مواعيد الامتحانات- نتائج الامتحانات- التنويه عن جميع المناسبات الاجتماعية والوطنية- حملات تطعيم الأطفال- الإعلانات الخاصة بالمحافظة مثل الإعلان عن توافر قطع أراضي للجبانات- فتح باب حجز الجبانات- أسماء الفائزين في قرعة الجبانات- الوظائف التي ترد من مديرية التنظيم والإداره مثل تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه- نتيجه تعيين نسبه 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة- ملتقى التوظيف والذي تقوم الشركات الخاصة من خلاله بعرض الوظائف المتاحة لديها وتتيح للمتقدم التعرف على هذه الشركات ونوعية فرص العمل المتاحة والمناسبه له- الاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها بفاعلية وبأسرع الطرق الممكنة وذلك من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخاصة بمجلس الوزراء).



س: من المستفيدين من خدمات البوابة الإلكترونية؟

جميع المواطنين، ومتخذي القرار بصفة عامة، ومواطني الجيزة بصفة خاصة، كما أنها تخاطب المستثمرين المصريين والعرب من خلال صفحة الاستثمار وشباب الخريجيين من خلال ملتقى التوظيف والسائحين، وذلك من خلال صفحة السياحة.



س: كيف يمكنني الاستفاده من موقع البوابة الإلكترونية ؟

يمكن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالحي أو المركز، ويمكن من خلالها طبع الاستماره الخاصة بالخدمة المطلوبة، ومنها ما يلي:

- استخراج الرخص بجميع أنواعها والأوارق المطلوبه للتقدم للحصول على الرخصة المطلوة.



- التعرف على الأماكن السياحية الموجودة بالمحافظة، وكيفية الوصول إليها.



- معرفة الأماكن المتاحة للاستثمار.



- ملتقى التوظيف والذي يقام على أرض محافظة الجيزة، ويكون وسيلة تواصل بين شباب الخريجين والشركات الخاصة لمعرفه فرص العمل المتاحة والمناسبة حسب كل تخصص.



- وضع لينكات للروابط المختلفة، والتي تسهل على المواطن الدخول عليها بدلًا من البحث المطول على الإنترنت.