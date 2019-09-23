فريدة الشوباشي: إنجازات السيسي لم نكن نحلم بها

قالت، فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن هناك الكثير من الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لم نكن نحلم بها.



وأضافت "الشوباشي"، خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق الكثير من الإنجازات في فترة أربع وخمس سنوات وهي فترة خيالية، مضيفة: "إحنا مكناش سويسرا لما قامت ثورة 25 يناير، البلد كانت خراب قبل السيسي".



وذكرت "الشوباشي" قصة الإخواني الإرهابي محمد البلتاجي، عندما قال إن اللحظة التي سيرجع فيها مرسي للحكم سيتم إيقاف كل أعمال الإرهاب والدم في سيناء، مشيرة إلى أنه اعترف أن الإخوان الإرهابية هم أصل الدم والإرهاب الذي كان في سيناء والتي كان جماعة الإخوان الإرهابية يريدون فصلها عن مصر بالاتفاق مع أمريكا لدرجة أنهم أطلقوا عليها ولاية سيناء.



وتابعت: "الاخوان الارهابية هم أصل القتل والدم والإرهاب".