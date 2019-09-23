بمقابل مادي للمواطن.. تدشن مبادرة لفصل القمامة في المنوفية

مبادرة جديدة أعلن عنها المسئولين في مجلس مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، لفصل القمامة من المنبع بمقابل مادي لأصحابها؛ وذلك للحفاظ علي نظافة البيئة من جهة، وزيادة الدخل المالي للأسر من جهة أخرى.



وخصص رئيس مركز ومدينة الشهداء، عدة مواقع بمعظم القري لجمع المفروزات من المواطنين بمقابل مادي، حيث يحصل مندوب المجلس على القمامة من المواطن بعد أن يفرزها، ويحسب الأجر المادي على حسب كمية المفروزات المسلمة.



ويقوم المواطن بفصل القمامة الموجودة لديه وفرزها كـ "كرتون- بلاستك- زجاجات بلاستك- كانز- صاج- صفيح- حديد"، ووضعها في كيس لتقدير قيمتها، ويضع باقي القمامة في كيس آخر.



وأوضح رئيس مجلس مدينة الشهداء، أن هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ علي نظافة المدينة والقرية والشارع، كما أنها تحفز المواطنين؛ لبيع المخلفات بدلًا من إلقائها بالشوارع؛لتستفيد منها ربات المنازل بدخل يومي أو أسبوعي أو شهري، حسب نوعية وكم المخلفات التي تجمعها؛ لتبيعها في الأكشاك المخصصة لذلك.