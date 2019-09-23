ترامب: لمصر مكانة خاصة والسيسي زعيم حقيقي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لمصر مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة مشيدا بعلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال تصريحات لترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك.



ووصف الرئيس الأمريكي ترامب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه "زعيم حقيقي".



وتعليقا على ما أثير من شائعات حول مظاهرات في مصر قال إن "المظاهرات موجودة في كل دول العالم".



كما أعرب ترامب عن سعادته لزيارته وزوجته مصر حيث زار الأهرامات والمناطق الأثرية هو وزوجته ميلانيا ترامب مبديا شكره على حسن الاستقبال من قبل مصر فهذه الزيارة لا يمكنها نسيانها.