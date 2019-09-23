الجيش الليبي يعثر على ملاغم في محور خلة الفرجان طرابلس

ذكر موقع "ليبيا 24" نقلا عن مصدر مطلع، أن القوات المسلحة العربية الليبية عثرت على عدة ملاغم وألغام "تشريكة" موصولة بأسلاك "حريرة" بمحور خلة الفرجان طرابلس.



وأشار المصدر إلى أن ميلشيات الوفاق قامت بزرع هذه الملاغم حتى تنفجر في حالة لمسها وتؤدي إلى مقتل أكثر عددًا من الجنود أثناء تقدمهم في المواجهات الدائرة في محاور طرابلس.



وأكد المصدر أن الوحدات العسكرية الوطنية مستعدة وجاهزة للتعامل ما وصفه بـ "الأساليب القذرة"، التي يعتمد عليها مسلحي الوفاق كلما إزداد الضغط عليهم عسكريًا.



ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية تتحفظ على عدد من الجثث من بينها جثث ترجع إلى مرتزقة من المعارضة التشادية بعد أن تركها عناصر الوفاق ورائهم أثناء تقدم القوات المسلحة في محور السبيعة صباح أمس الأحد.



