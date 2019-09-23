ترامب خلال لقاء السيسي: لا يوجد مخطط للقاء مسئولين إيرانيين
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:06 م
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكنه لا يستبعد ذلك.
وأضاف "ترامب" خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إيران عليها أن تفعل شيئًا ولا نحتاج إلى وسيط"، مردفًا: "قالوا إنهم يريدون أن يخرجوا من اليمن، وهذا شئ إيجابي وسنرى ما الذي سيحدث، ولكن لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكن لا أستبعد ذلك".
وأضاف "ترامب" خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إيران عليها أن تفعل شيئًا ولا نحتاج إلى وسيط"، مردفًا: "قالوا إنهم يريدون أن يخرجوا من اليمن، وهذا شئ إيجابي وسنرى ما الذي سيحدث، ولكن لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكن لا أستبعد ذلك".