ترامب خلال لقاء السيسي: لا يوجد مخطط للقاء مسئولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكنه لا يستبعد ذلك.



وأضاف "ترامب" خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إيران عليها أن تفعل شيئًا ولا نحتاج إلى وسيط"، مردفًا: "قالوا إنهم يريدون أن يخرجوا من اليمن، وهذا شئ إيجابي وسنرى ما الذي سيحدث، ولكن لا يوجد أى مخطط للقاء مسئولين إيرانيين لكن لا أستبعد ذلك".



