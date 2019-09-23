أديب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورًا لاستراحة المعمورة، التي أثار المقاول الأجير محمد علي الجدل حولها.

وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدولة بدأت في 2010 ببناء خرسانات حول استراحة المعمورة، لأن المنطقة مزدحمة جدًا، والعمارات مرتفعة حولها.

وأضاف: "الاستراحة مكشوفة وخطر جدًا، وكان هناك إخباريات في 2015 أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء مطلوب اغتياله، من أجهزة مخابرات وجماعات إرهابية، وبالفعل تعرض لأربعة محاولات اغتيال".

ولفت إلى أنه كان هناك معلومات في 2015 أنه سيتم رصد الرئيس في منطقة المعمورة ومحاولة اغتياله، وبالفعل تم إطلاق نار، واستشهد ضابطًا، لذا ارتأت الدولة أن يتم استكمال بناء الخرسانات.

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو من داخل الشقة المستخدمة في مراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة، في محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.، وكذلك الكاميرا المستخدمة في المراقبة