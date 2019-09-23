ترامب يعلق على المظاهرات: أمر عادي.. ومصر كانت فوضى قبل السيسى
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:55 م
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها أكبر عدد سكان في الوطن العربي، مشيداً باستقبال الشعب المصري لزوجته عند زيارتها للقاهرة مؤخراً. وأضاف ترامب: "سنناقش القضايا المشتركة وعلاقاتنا قوية، فمصر لديها قائد عظيم". وتابع، قائلاً: مصر لها مكانة خاصة وأخذنا صور أنا وزوجتي أمام الاهرامات لا يمكن أن تنسى".
وعن وجود مظاهرات في مصر قال: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع، ولكن مصر لها قائد عظيم محترم، وقبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى"، واصفًا السيسي بالقائد العظيم.
وتأتي القمة بين ترامب والسيسي في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وستناقش تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.