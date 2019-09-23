ترامب يعلق على المظاهرات: أمر عادي.. ومصر كانت فوضى قبل السيسى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة التي جمعته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بها أكبر عدد سكان في الوطن العربي، مشيداً باستقبال الشعب المصري لزوجته عند زيارتها للقاهرة مؤخراً. وأضاف ترامب: "سنناقش القضايا المشتركة وعلاقاتنا قوية، فمصر لديها قائد عظيم". وتابع، قائلاً: مصر لها مكانة خاصة وأخذنا صور أنا وزوجتي أمام الاهرامات لا يمكن أن تنسى".



