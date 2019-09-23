نائب محافظ الوادي الجديد توجه بسرعة الانتهاء من إنشاء 50 منزل ريفي

وجهت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بمشروع إنشاء 50 منزل ريفي بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين بمركز باريس في التوقيتات المحددة، والذي يتم تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد لتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه بواقع 45 ألف جنيه للمنزل الواحد على مساحة 130م٢.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها اليوم لقرى درب الأربعين والتي رافقها فيها يوسف مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، وذلك للتأكد من سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما شددت على ضرورة الانتهاء من تركيب جميع المرافق، وكذلك الالتزام بمعايير السلامة في الإنشاءات والتشطيبات بالشكل المطلوب.