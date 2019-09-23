القصة الكاملة لـ"تقليص قوائم الانتظار" في مصر

استطاعت مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار التدخلات الطبية الحرجة بالمستشفيات أن تحقق انجازًا قياسيًا خلال 14 شهر، وتم إطلاقها فى يوليو من العام الماضي، واستطاعت إجراء ما يقارب 240 ألف عملية جراحية منذ بداية المبادرة في يوليو 2018.



وبلغت التكلفة الإجمالية لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، مليار و465 مليون و628 ألف جنيه مصري، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو 2018.



كما نجحت وزارة الصحة فى خفض متوسط وقت انتظار العمليات الجراحية من 400 يوم قبل تنفيذ المبادرة إلى 17 يومًا وبعد تطبيقها، وهو ما يعد إنجازًا تفوقت فيه الدولة المصرية على دول أوروبية والتى يصل فيها وقت الانتظار إلى عام ونصف، وهو ما أشادت به العديد من الهيئات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.



وتشمل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار 9 تخصصات طبية حرجة تشمل: "القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب".

وبالنسبة لمعدل اجراء الحالات جاءت فى المقدمة عمليات قساطر القلب حيث تم إجراء 106 ألف و165 عملية، يليها جراحات القلب 17 ألف و265، إضافة إلى 9 آلاف 666 عملية جراحة مخ وأعصاب، و10 آلاف و807 جراحة عظام، و78 الف و149 جراحة رمد، و11 ألف و842 جراحة اورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 الاف و884 للعلاج الدوائي.



يذكر أن هدف مبادرة رئيس الجمهورية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.



وخصصت المبادرة موقع الكترونى وخط الساخن 15300 لتسجيل بيانات مرضى قوائم الانتظار واستقبال الاستفسارات والشكاوى، وتسعى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار إدراج تخصصات جديدة بشكل مستمر إلى التخصصات الحالية.