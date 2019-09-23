الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القصة الكاملة لـ"تقليص قوائم الانتظار" في مصر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:58 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
استطاعت مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم انتظار التدخلات الطبية الحرجة بالمستشفيات أن تحقق انجازًا قياسيًا خلال 14 شهر، وتم إطلاقها فى يوليو من العام الماضي، واستطاعت إجراء ما يقارب 240 ألف عملية جراحية منذ بداية المبادرة في يوليو 2018.

وبلغت التكلفة الإجمالية لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة، مليار و465 مليون و628 ألف جنيه مصري، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو 2018.

كما نجحت وزارة الصحة فى خفض متوسط وقت انتظار العمليات الجراحية من 400 يوم قبل تنفيذ المبادرة إلى 17 يومًا وبعد تطبيقها، وهو ما يعد إنجازًا تفوقت فيه الدولة المصرية على دول أوروبية والتى يصل فيها وقت الانتظار إلى عام ونصف، وهو ما أشادت به العديد من الهيئات الصحية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

وتشمل مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار 9 تخصصات طبية حرجة تشمل: "القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب".
وبالنسبة لمعدل اجراء الحالات جاءت فى المقدمة عمليات قساطر القلب حيث تم إجراء 106 ألف و165 عملية، يليها جراحات القلب 17 ألف و265، إضافة إلى 9 آلاف 666 عملية جراحة مخ وأعصاب، و10 آلاف و807 جراحة عظام، و78 الف و149 جراحة رمد، و11 ألف و842 جراحة اورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 الاف و884 للعلاج الدوائي.

يذكر أن هدف مبادرة رئيس الجمهورية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.

وخصصت المبادرة موقع الكترونى وخط الساخن 15300 لتسجيل بيانات مرضى قوائم الانتظار واستقبال الاستفسارات والشكاوى، وتسعى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار إدراج تخصصات جديدة بشكل مستمر إلى التخصصات الحالية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. تنظيم الإخوان يعلن البيعة على الجهاد المسلح ضد المصريين

منذ ساعة الا ربع

أديب يكشف مفاجأة عن محاولة اغتيال السيسي في استراحة المعمورة

منذ يوم

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

منذ يوم

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

مفاجأة.. تنظيم الإخوان يعلن البيعة على الجهاد المسلح ضد المصريين

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تناول بعض الأدوية مع مواد غذائية معينة يشكل خطرا على الصحة

الصحة العالمية ترحب بإعلان الأمم المتحدة حول التغطية الصحية الشاملة

اكتشاف طبى يمكنه تحديد نوع الخرف من خلال المشى

8 نصائح للحماية من "عدوى بداية الدراسة"

الرئيس نيوز

ترامب: لست قلقا من الوضع في مصر.. والسيسي قائد عظيم

السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

بريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران قصفت شركة منشآت "أرامكو" السعودية

خبير بـ"مركز الأهرام": السيسي يتحدث باسم مصر وأفريقيا أمام الأمم المتحدة

منوعات

تحقيق جنائي مع ركة "جول لابس" للسجائر الإلكترونية

أحدث الإصدارت لعشاق الألعاب الرياضية

روسيا تصمم مقاتلة من الجيل السادس

تقنية التعرف على الوجهة أحدث اختراعات الصين في مترو

كشكول

"حجازي" يشدد علي تسجيل الغياب الالكتروني بمدارس الجيزة

الطالبة روان تحصد المركز الأول للناشئين في ألعاب القوي بتونس

رئيس أسوان الأزهرية يشهد حفل إستقبال أطفال روضة أسوان الإبتدائي النموذجي

رئيس جامعة بني سويف : توفير 95 ألف مجلد بمكتبات الجامعة

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان لدعاة التظاهر: "تنفذون أجندات الماسونية"- فيديو

اجتماع بين المقاول الأجير ودراج وحشمت لبحث مواصلة حملة التحريض

مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف قاعدة عسكرية فى الصومال

القبض على 3 أشخاص على صلة بتنظيم داعش في روسيا


زيت وسكر

التفاصيل الكاملة عن نظام العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الدولة

تعرف على تقنية علاج دوالى الساقين باستخدام الليزر

نجاح تركيب اول صمام مخي بريتوني بمستشفى الهلال بسوهاج

ما هي أعراض الإصابة بـ”اللوكيميا”؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سعاد
لواء.حمدى البطران
السلاح فى الأرياف
سيد عبدالقادر
«ثورة الشك» فى شوارع مصر!
لواء. محسن الفحام
الحياد خيانة
المزيد

الثقافة

"أهمية القراءة والتعليم" بثقافة القاهرة

ختام الأنشطة الصيفية بثقافة الوادي الجديد (صور)

ورش فنية وأنشطة متنوعة بثقافة المنيا

تاريخ التعاون وآفاق المستقبل بين مصر والصين بالإسكندرية.. 20 أكتوبر

صفحتنا ع الفيس بوك