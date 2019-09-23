فريدة الشوباشي: طهارة يد السيسي شيء لا جدال فيه

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، معلقة على خدعة الإعلامي المصري عمرو أديب لجماعة الإرهابية باستضافته مع نجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاعلامي عمرو أديب فضح جماعة الإخوان الإرهابية وعرّاهم بمنتهى الأدب والإحترام.



وأضافت "الشوباشي" خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON E" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجماعة الإرهابية أرادت أن تستثمر خدعة "أديب" بطريقة حقيرة.



وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن ظهور جمال مبارك واتجاه الحديث نحو توريث الحكم أيام مبارك أساء للرئيس مبارك وقتها، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية كانت تريد أن تعمل على نفس الوتيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابعت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن أن يقبل أن أسرته تستغل أي نفوذ"، لافتة إلى أن طهارة ونزاهة يد الرئيس وزمته المالية والأخلاقية لا نقاش ولا جدال فيها.



وأردفت: "الإخوان عارفين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لو كان بتاع فلوس، كانت الجماعة الإرهابية ستدفع له المليارات وليس الملايين فقط مقابل أن يُبقيهم في الحكم "، مشيرة إلى أن الجاسوس مرسي عندما أخبره الرئيس السيسي أنه سيترك الحكم، قال له: "لو شيلتوني أمريكا مش هتسيبكم".