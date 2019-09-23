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عالم

"كونتي" يسعى لعقد اجتماعا مع حفتر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:58 م
كونتي
كونتي
عبير سليم
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ذكرت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم، نقلا عن صحيفة لاستامبا الإيطالية، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يسعى لعقد لقاء مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في الفترة المقبلة.

وكان "كونتي" قد التقى الاربعاء الماضي، رئيس حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليًا، فايز السراج في العاصمة روما، وعقب اللقاء أعربت الحكومة الإيطالية عن مواصلة دعمها لـ "السراج"، إلا أنها شددت على أن "برقة تبقى مُحاورًا للحل السياسي"، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر.

ومساء أمس الأحد، أعلنت فرنسا عن اجتماع مشترك مع إيطاليا يعقد بالأمم المتحدة الخميس المقبل حول ليبيا؛ بهدف الانخراط في عمليّة سياسيّة؛ حيث لن يكون هناك حلّ عسكري، وفق ما أعلنه وزير الخارجيّة الفرنسي جان-إيف لودريان.

ويعقب هذا الاجتماع قمة أخرى في برلين لبحث إيجاد تسوية وإنهاء الأزمة الأخيرة في ليبيا.

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