فولفسبورج يهدر فرصة الاقتراب من القمة بتعادله مع هوفنهايم

أهدر فولفسبورج فرصة البقاء في مراكز المقدمة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع ضيفه هوفنهايم اليوم الاثنين ليتراجع للمركز الثامن.



وسدد أدمير محمدي كرة قوية في الزاوية الضيقة بمرمى الحارس أوليفر باومان في الدقيقة 36 ليلغي تقدم سيباستيان روده في الدقيقة السادسة لهوفنهايم.



ولم يتحل فولفسبورج بفاعلية كافية في الشوط الثاني ليتعادل للمرة الثالثة على التوالي في الدوري بينما كاد هوفنهايم ينتزع الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة سريعة.



ويملك فولفسبورج، الذي لم يخسر حتى الآن، تسع نقاط في المركز الثامن بينما يتصدر رازن بال شبورت لايبزيج المسابقة برصيد 13 نقطة ويليه بايرن ميونيخ حامل اللقب (11) وبروسيا دورتموند (10).