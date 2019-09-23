أوقاف الإسكندرية تنظم أمسيات "الحفاظ على البيئة واجب ديني"

وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة، الأئمة اليوم، للحديث في أمسيات اليوم الاثنين "الحفاظ على البيئة واجب ديني".



وقال الشيخ حسن عبد البصير، إن الحفاظ على البيئة دليل انتماء للوطن ودليل تحضر المواطن، وأول سلم التقدم وهو بشرى تقدم الوعي الإنساني، في زمن نحتاج فيه للإنتماء والتحضر والتقدم والوعي.



وأضاف أنه لابد أن نحافظ على وطننا، فهي الأم الحانية وهي مصدر العز والفخر والإباء، لذلك اهتم الإسلام بالبيئة، والبيئة كلمة جامعة تشمل جميع مناحِي الحياة، وقد تتسع البيئة لتشمل الأرض التي تقلنا، والسماء التي تظلنا، وقد تضيق لتخص بيت الإنسان، وموقع عمله، وسُكناه، وللبيئة نظام دقيق متوازن، صنعه خالق عظيم، ومُدبر حكيم، "صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ".



وردت عدّة أدلةٍ من القرآن الكريم والسنة النبوية تحثّ على المحافظة على البيئة منها، لذلك يجب علينا أن نحافظ على البيئة، ولا نلقي القاذورات في طريق الناس، ولا نلقي بالمخلفات في البحار والمحيطات، فضلًا عن المحافظة على الرقعة الخضراء، واستخدام الطاقة الآمنة.