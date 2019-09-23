جوائز فيفا 2019.. الأمريكيات بطلات العالم

فرضت لاعبات المنتخب الأمريكي الفائز بلقب كأس العالم 2019 للسيدات بفرنسا هيمنتهن اليوم الاثنين على التشكيلة المثالية لعام 2019 في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم فيفا واللاعبين واللاعبات المحترفين (فيفبرو).



وأعلنت التشكيلة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.



وتنافست 55 لاعبة وصلن للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبة فقط.



وضمت التشكيلة: في حراسة المرمى: الهولندية ساري فان فينندال (أرسنال الإنجليزيأتلتيكو مدريد الإسباني).



وفي الدفاع: الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي) والسويدية نيلا فيشر (فولفسبورج الألماني لينكوبينج السويدي) والأمريكية كيلي أوهارا (يوتا رويالز الأمريكي) والفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي).



خط الوسط: الأمريكية جولي إيرتز (شيكاغو ريد ستارز الأمريكي) والفرنسية أماندين هنري (ليون الفرنسي) والأمريكية روز لافيل (واشنطن سبيريت الأمريكي).



وفي الهجوم: البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي) والأمريكية أليكس مورجان (أورلاندو برايد الأمريكي) والأمريكية ميجان رابينو (ريجن الأمريكي).