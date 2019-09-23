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اقتصاد

النفط يصعد حوالي 1% بفعل القلق بشأن عودة الإنتاج السعودي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلقت أسعار النفط مرتفعة حوالي واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد جلسة تداول متقلبة مع تركيزالمتعاملين على متى ستكون السعودية قادرة على استعادة إنتاجها بالكامل في أعقاب الهجمات التي وقعت على منشأتين نفطيتين في المملكة في الرابع عشر من سبتمبر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 49 سنتا، أو 0.8%، لتبلغ عند التسوية 64.77 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا، أو 1%، إلى 58.64 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود برنت في بداية الجلسة إلى 65.50 دولار بفعل تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال بأن السعودية قد تستغرق شهورا أطول من توقعات شركتها النفطية أرامكو لإصلاح الأضرار الناتجة عن هجمات 14 سبتمبر.

لكن خام القياس العالمي تراجع إلى 63.53 دولار عند أدنى مستوى له في الجلسة بعد أن ذكرت رويترز أن السعودية قد تستعيد الإنتاج بحلول أوائل الأسبوع القادم.

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز إن السعودية استعادت أكثر من 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام بعد الهجمات التي تسببت في وقف ضخ 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف الإنتاج
النفطي للمملكة.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجمات، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها أمرت بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا النفط السعوديتان وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للتوصل إلى رد مشترك، وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران التي تنفي المسؤولية عن الهجمات.

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