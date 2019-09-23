طارق فهمي: السيسي يستغل مشاركاته بالأمم المتحدة للتسويق للاقتصاد المصري

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح شارك 6 مرات في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة، وهذا العام مشاركة الرئيس تأتي في ظل سياقات مميزة، خاصة وأن الرئيس شارك في قمة العشرين، وزار اليابان وشارك في قمة السبع.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستثمر دائما مشاركاته في اجتماعات الأمم المتحدة، للتسويق للتحول الاقتصادي الذي حدث في مصر، موضحًا أن مصر تقدم نفسها للعالم في الأمم المتحدة.

وواصل أنه بعد ذلك، يتطرق الرئيس في كلمته للقضايا الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحًا أنه بعد ذلك يأتي الحديث عن التهديديات الإقليمية، والدور الإيراني في الإقليم، مع التأكيد على أهمية دعم دول الخليج.

واستكمل أنه بعد ذلك سيتحدث الرئيس عن الوضع الأفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وضع أفريقيا على خريطة العالم.