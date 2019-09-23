لليوم الثاني على التوالي.. تظاهرات مؤيدة للدولة المصرية بالسويس

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة تدعم الدولة ومؤسساتها بمحافظة السويس، وذلك ببيوم التاللي على التوالي.



وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"مشيرات تأييد بالساعات، مش 10 ثواني ويمشوا".



وخرجت المظاهرات المؤيدة لمواجهة العشرات الذي خرجوا يهتفون ضد الدولة، متأثرين بأكاذيب قنوات الإخوان الإعلامية.

