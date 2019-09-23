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الباز يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو يكشف كيف تدار صفحات المقاول الأجير محمد علي ومن يدعمه.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" أن الفيسبوك يتيح لمستخدميه خاصية شفافية الصفحة، والتي تتيح كل شخص أن يعرف من يدير الصفحة وأين مكانهم.

وتابع أن الصفحة الشخصية للمقاول الأجير محمد علي كانت تدار بواسطة أشخاص من مصر وإسبانيا، وهو أمر طبيعي باعتبار أن المقاول الأجير كان له أعمال في إسبانيا.

وتابع أن الصفحة الحالية "أسرار محمد علي" تم إخفاء من يديرها وأماكنهم، وهو الأمر نفسه الذي تشترك فيه العديد من الصفحات الإخوانية كصفحة أيمن نور ومعتز مطر ومحمد مرسي، وكأننا أمام رأس مركزية تدير هذه الحرب الإلكترونية على مصر.

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