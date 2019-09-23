خالد منتصر: من صدقوا إن "جبريل" نزل في رابعة يصدقون أي بوست

قال الكاتب الدكتور خالد منتصر، إنه لا يمكن للعلم أن يتقدم في ظل أي حكم ديني، فالعلم سؤال وشك، بينما جماعات الإسلام السياسي تتحدث بالمطلق واليقين وقاعدتهم "لا تجادل يا أخي"، فيما مبدأ العلم هو "جادل، واختبر الثوابت، وكل شيء فيه قابل للتكذيب".



وأضاف "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن العلم قائم على إطلاق سهام على نظرية معينة، إذا صمدت تُصبح نظرية علمية، وهذا الفكر لا يتفق إطلاقًا مع فكر الإخوان والجماعات الإسلامية، التي تسعى لخلق قطيع يسهل معه سرعة نشر الشائعات وتصديقها.



وأردف:"من صدق أن جبريل نزل في رابعة، يصدق أي بوست يقع أمامه على مواقع التواصل الاجتماعي".