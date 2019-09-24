حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تعيش يومًا فارغًا من الطاقة المتناغمة مع برجك، فلا تكن عنيدًا، ولا تجادل بقسوة أو بنية سلبية، وضّح كلامك جيدًا ولا تترك مجالًا للغموض.



عاطفيًا: أدعوك الى التعبير عن عواطفك بهدوء ولا تتراجع أمام الضغوط أو التدخلات الخارجية، دافع عن العلاقة وبدّد كل الشكوك والشوائب التي قد تباعد بينكما.



صحيًا: بسبب هدوئك وثبات انفعالك لا تصاب بالتوتر أو بأي نوع من أنواع الاكتئاب، وتحافظ على صحتك ومظهرك جيدًا بسبب التزامك ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المغذية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.