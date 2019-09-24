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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:12 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:

مهنيًا: أفرح الظروف تدفعك إلى القمّة وتعززّ موقعك وتسمح لك إعطاء انطباعات أفضل مما أنت تتوقع، لا خلافات ضاغطة لأنك قادر على إزالتها وإعادة الانسجام.

عاطفيًا: قد يشعر الآخرون بالضعف أمامك، وتستفيد أنت من هذه الهالة، لكي تفرض رأيك ووجهة نظرك على المحيط.

صحيًا: حذار الطقس المتقلب الذي يمكن أن يصيبك بأي أزمة صحية، فبدلًا من أن تعالجها حاول أن تتفادها قدر الإمكان.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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