حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: تحتاج إلى كثير من العمل والجهد والصبر، وتثير الشؤون المهنية حماستك وتحمل إليك أحداثًا متوقعة وحركة كبيرة وتحديات لبسط سلطتك والسيطرة على الأوضاع.



عاطفيًا: انظلاقة ديناميكية وتسير أمورك العاطفية بطريقة مرضية، وتؤدي جاذبيتك دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر.



صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.