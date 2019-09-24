حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:

مهنيًا: تشكو الإرهاق الشديد بسبب الضغوط التي تعانيها، المطلوب الكثير من الدبلوماسية في التعاطي، وحاوِل أن تستوعب الأحداث التي تجري من دون غضب أو تأزيم.

عاطفيًا: لا تدرك ماذا تريد فعلًا أو تجد نفسك أمام خيار صعب وبلبلة، أو تمر أيضًا بامتحان، وفي غضون أيام تتبلور العواطف والقرارات.

صحيًا: المطلوب منك إجراء فحوص دورية للتأكد من سلامة وضعك الصحي، والعمل بالإرشادات الطبية التي تعود عليك بالفائدة الصحية الكبيرة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.