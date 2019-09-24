حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:08 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:
مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.
عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.
صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.