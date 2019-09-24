حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: سواء أكنت تعمل أو تذهب في عطلة تصادف السعادة، أمامك آفاق جديدة ورحلات مميزة وتنفيذ لبعض الوعود أو تحطم لبعض القيود التي كانت تحول دون بلوغك الأهداف.

عاطفيًا: تغمرك الرومنسية وتفكر في مستقبلك كما في عائلتك، تعرف اعتبارًا من اليوم علاقات عاطفية سطحية وعابرة يطرب لها القلب ولو كانت غير عميقة.

صحيًا: صحيًا: استمع جيدًا إلى آراء المتخصصين في وضعك الصحي الدقيق، فالحالة الصحية تتدهور على الدوام بسبب الإهمال.



