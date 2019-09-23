جيل إليس أفضل مدربة للسيدات في 2019

تُوّجت الإنجليزية جيل إليس، مدربة منتخب أمريكا للسيدات، بجائزة أفضل مدربة بالعالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.



وتفوقت إليس (53 عامًا)، على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات، وصيف مونديال السيدات بفرنسا.



وقادت إليس، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات، للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ المنتخب الأمريكي.