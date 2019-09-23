الإعلان عن التشكيلة المثالية في 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيلة المثالية لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.



وجاءت التشكيلة التي أعلنها الفيفا على النحو التالي:



حراسة المرمى: أليسون بيكر.



الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو دا سيلفا.



الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.



الهجوم: إيدين هازارد، كريستيانو رونالدو.