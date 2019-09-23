الإعلان عن التشكيلة المثالية في 2019
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:54 م
وكالاتطباعة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التشكيلة المثالية لعام 2019، خلال الحفل الذي أقيم، اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.
وجاءت التشكيلة التي أعلنها الفيفا على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو دا سيلفا.
الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.
الهجوم: إيدين هازارد، كريستيانو رونالدو.
وجاءت التشكيلة التي أعلنها الفيفا على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: سيرجيو راموس، ماتياس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، مارسيلو دا سيلفا.
الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.
الهجوم: إيدين هازارد، كريستيانو رونالدو.