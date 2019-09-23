أرقام أليسون بيكر الخرافية في 2019

قدم أليسون بيكر مع منتخب البرازيل مستوى رائع في بطولة كوبا أميركا، استحق عليها اللقب على أرضه ووسط شعبه وجماهيره، لتعود السامبا لمنصات التتويجات مرة أخرى.



حارس السامبا أليسون بيكر استقبل هدفا واحدا فقط طوال البطولة، والذي سجله البيروفي جيرورو أمس في المباراة النهائية عن طريق ركلة جزاء، الأمر الذي يؤكد براعة دفاع السامبا وحارس مرماها.



وواصا أليسون بيكر تألقه الكبير هذا العام ومنذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي الصيف الماضي قادمًا من روما الإيطالي في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 55 مليون يورو جعلته الحارس الأغلى في تاريخ كرة القدم قبل تعاقد تشيلسي مع الإسباني كيبا.



كما نجح بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا بعد حوالي شهر واحد فقط من التتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وبأداء ممتاز للغاية في البطولتين.